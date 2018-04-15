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بالصور.. مطعم يقدم لزبائنه الوجبات بالعناكب والثعابين

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العنكبوت المقدم
العنكبوت المقدم

وكالات

مطعم

الثعابين

تقديم

العناكب

في واقعة غريبة، قدم أحد المطاعم، قطعة من الهمبرغر مغطاة بعنكبوت ضخمة بشعر كثيف، واشترط المطعم على ضيوفه الراغبين في تذوق هذا العنكبوت، الاشتراك في سحب بقيمة 30 دولارًا..

ويوفر مطعم "Bull City Burger and Brewery " في قرية دورهام في ولاية كارولينا الشمالية، للعملاء فرصة تجربة الرتيلاء، المملحة قليلاً، والمخبوزة بالفرن والتي تغطي قطعة من لحم الهمبرغر والمستخدمة في إحدى شطائر اللحم البقري الكلاسيكية في المطعم.

وسيقدم المطعم 18 قطعة من العناكب الآتية من كوستاريكا، ومناطق أخرى في أمريكا الوسطى. وتتناول هذه العناكب الجنادب، والصراصير، ويبلغ طولها 13 سنتيمتراً.

أما السبب من وراء اشتراك الزبائن في السحب، فيعود إلى بدء المطعم لما يُسمى بشهر أنواع اللحومات الغريبة من نوعها. ويُوجد أيضاَ ضمن
القائمة، شطائر اللحم المصنوعة من التماسيح، والإغوانا، والثعابين، والسلاحف وغيرها.




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