  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
هشام قاسم

بالفيديو.. مفاجأة جديدة وراء أزمة "المصري اليوم"

غرق تايتنك

8 صور تحكي غرائب "تايتنك"

السيسي

بث مباشر.. القمة العربية بالسعودية

الاسد

برلماني روسي يكشف عن مكان الأسد

نجاد البرعى

"المشكلة كانت مع الإخوان وتطورت لتشمل هؤلاء"

ارشيف

سيدات مصر يكسرن الروتين ويستقللن الموتوسيكل والدراجات

صورة الخبر

"ترامب" يشبه نفسه بـ"بوش".. والإعلام الغربي يسخر

مرتضى منصور

«تشريعية النواب» ترفض رفع حصانة مرتضى منصور

صلاح وميسي

بالفيديو.. "صلاح" يهز عرش ميسي

أبو العلا ماضي

تفاصيل صادمة لأبو العلا ماضي علي مقاهي دمشق

البرادعى: تشابه ما حدث فى "العراق" مع سوريا مقلق

الحياة السياسية

محمد البرادعى
برادعى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

فندي عن سوريا: تكنولوجيا الدمار حلت مكان الحضارة

#

وكيل الأزهر: مستقبل مرعب لسوريا

#

عيد: "الناس مسكت مسئولين فاسدين وألقوهم في الزبالة"

#

أشعر بالخزي من جرائم "النظام الإيرانى" بسوريا

لون

كيت كات

وردي

شوكولاتة

استنكر الدكتور محمد البرادعى، نائب الرئيس الأسبق للشئون الخارجية، استخدام القوة المفرطة فى الأراضى السورية  بدون العودة إلى قرارات شرعية تصدرها منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث أمريكا وبريطانيا وفرنسا لم تقدم حتى على تبرير مشروعية أفعالها.

وقال البرادعى نصًا خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "يبدو أنني واحد من الذين يأخذون القانون علي محمل الجد بشأن استخدام القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف نائب  رئيس الجمهورية سابقا قائلاً: "لم يكلف أي من الأطراف الثلاثة المعنية بالعدوان على سوريا حتى بتبرير مشروعيه أفعالها لذلك توجد العديد من أوجه التشابه المقلقة مع حدث فى العراق بما في ذلك المهمة المنجزة فى سوريا ".

وعلق عدد من النشطاء على المنشور فقال عاصم مصطفى: "هما اتعلموا من حرب العراق  فعلا يا دكتور".

وقالت رشا أحمد: "لا مشروعية لما يحدث".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "صلاح" يغطى على إنجازات العميد وميدو وزيدان
» حكاية "أم ترتر" التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى
» بالصور.. مطعم يقدم لزبائنه الوجبات بالعناكب والثعابين
» شوكولاتة باللون الوردي تغزو الأسواق
» أول ظهور لـ"السعيد" في الدوري الفنلندي اليوم
» "كرة اليد" غاضبة من مجلس الزمالك
» الزمالك يحاول إفساد صفقة "منسي" على الأهلي
» كارثة إنسانية بإدلب السورية
» كوبر وضع محمد الشناوي على قائمة حراس مرمى الفراعنة
» طقس حار والعظمى تسجل 33 درجة
» علي جمعة: ندعو الله أن يعيد لنا الأقصى الذي دنسته إسرائيل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين