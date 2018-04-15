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إحالة مدرس للمحاكمة العاجلة بتهمة التحرش بالطالبات

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طالبات
ارشيفية

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أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس مجال صناعي بإحدى المدارس الابتدائية سابقاً وحالياً موظف بقسم الصرف بمخازن إدارة غرب القاهرة التعليمة للمحاكمة العاجلة، لتورطه بهتك عرض إحدى التلميذات بالصف الثاني الابتدائي بالمدرسة التي يعمل بها واعتداءه وتحرشه جنسياً بعدد من الطالبات بذات الصف بالمدرسة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا إدارة غرب القاهرة التعليمية بشأن مذكرة مدير إحدى المدارس الابتدائية والمتضمنة شكوى ولية أمر إحدى الطالبات بالصف الثاني الابتدائي ضد المتهم المذكور لقيامه بالتحرش الجنسي وهتك عرض ابنة شقيقتها واعتراف المتهم المذكور بالواقعة عند استجوابه.

وقد باشرت النيابة الإدارية للتعليم القسم الأول تحقيقاتها في القضية رقم 143لسنة 2018 بمعرفة  حسن علي حسن  وكيل أول النيابة تحت إشراف  المستشار إبن الوليد إكرام مدير النيابة ، حيث كشفت التحقيقات عن أن المتهم المذكور قام بهتك عرض إحدى التلميذات بالصف الثاني الإبتدائي بأن قام باستدعائها منفردة إلى الغرفة المخصصة للمجال الصناعي بالمدرسة أثناء وقت الراحة الفسحة وطالبها بالجلوس على ساقيه وقام بخلع سروالها ولمس ومداعبة مناطق حساسة بجسدها وتقبيلها والتسبب في جرح إحدى شفتيها وكذلك الشروع في الممارسة الجنسية الكاملة معها كما كشفت التحقيقات أيضاً عن قيامه بالتحرش والاعتداء الجنسي على عدد من التلميذات بذات الصف الثاني الابتدائي.

واستمعت النيابة إلى ولية أمر التلميذة المذكورة والتي قررت أن الطفلة وهي ابنة شقيقتها حضرت إليها في إحدى الأيام تشكو من ألم بالمنطقة الحساسة لديها ووجود جرح في إحدى شفتيها وعند سؤالها عن السبب أخبرتها أن المتهم المذكور كان قد اعتاد أن يطلب منها الدخول إلى غرفة المجال الصناعي بالمدرسة ويهددها بالعصا ويقوم بخلع سروالها وتقبيلها في فمها ولمس ومداعبة مناطق حساسة بجسدها وأن ذلك تكرر أكثر من مرة خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2017/2018.

كما استمعت النيابة أيضاً إلى شهادة عدد من أعضاء هيئه التدريس بالمدرسة والذين حضروا الاستجواب الذي تم بالمدرسة مع المتهم المذكور والذين شهدوا جميعا أن المتهم اعترف بارتكابه مثل هذه الأفعال خلال الاستجواب وطلب من أسرة الطفلة أن تسامحه وطلب نقله إلى مدرسة أخرى وكذا الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة والتي قررت أنها قامت بسؤال بعض الطالبات بالصف الثاني الابتدائي عن كيفية تعامل المتهم معهن فقررن أنه اعتاد أن يقوم بإجلاسهم على ساقه وملامستهن جسدياً بشكل جنسي.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية.


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