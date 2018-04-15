» حكاية "أم ترتر" التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى

15 أبريل 2018 - 11:18 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" حكاية "أم ترتر" التى يرددها المصريون فى حال الحديث عن أمر محال الحدوث.



وتم تداول صورة لإحدى السيدات المصريات قديمًا، وهى ترتدى الملابس النسائية الشعبية من ملاءة لف سوداء وبرقع للوجه ملئ بالفتحات ويبدو عليها ملامح الحسن وطابع الجمال.

وانتشرت الصورة على العديد من الحسابات الشخصية , وتم التعليق عليها بأنها لسيدة تدعى "نفوسه" شهيرة بـ "أم ترتر" كانت تقطن فى إحدى حوارى كرموز فى الاسكندرية واشتهرت بالتعدى بألفاظ خارجة على الناس فضلاً عن أن شخصيتها كانت قوية لدرجة كبيرة بين أهالى منطقتها.

وتابع النشطاء فى تعليقاتهم بأن "أم ترتر" لم تنجب ما عرفت به "ترتر" فكانت فقط كنية للشهرة نظرًا لاهتمامها بجمالها وملابسها ولكن كان لديها من الأبناء إسماعيل وإبراهيم ونبوية, وتزوجت من رجل يدعى المعلم علوان أبو اسماعيل "عربجى حنطور".

وجاءت التعليقات متنوعة على صورة "نفوسة" على مواقع التواصل الاجتماعى فقالت دعاء محمد: "الفراخ والبط ديوك الجيران كانت تنط على سطح أم ترتر عشان تكسر الفراخ الديك اللى ينط أو دكر البط على سطح أم ترتر مفقود يا ولدى وعلى طول".

وأضاف زكى أحمد: "طب الست أم اللالى دى بقا كانت حكايتها ايه".