"جلال" يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك

15 أبريل 2018 - 11:18 ص

نجح خالد جلال المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في إنهاء حالة التمرد الجماعي داخل صفوف الفريق الأول، بعدما رفض اللاعبون نزول التدريب اعتراضاً منهم على إهانة كباتن الفريق "حازم أمام الصغير" ومحمد إبراهيم من قبَل أيمن حافظ مدير الكرة، إلا أن «جلال» اجتمع بهم وأكد لهم أن هذه الأزمة ستنتهى قريباً.

في السياق ذاته حذر المدير الفني، اللاعبين من الحديث عن إيهاب جلال، المدير الفنى السابق، نهائياً قائلاً لهم: «مش عايز كلام لا حلو ولا وحش، إيهاب جلال مدرب كبير والظروف لم تخدمه»، كما حذرهم من الحديث فى وسائل الإعلام فى هذه الظروف، خاصة أن بعضاً من وسائل الإعلام تسعى لإثارة المشاكل، ومن سيخالف التعليمات سيتم تغريمه حسب اللائحة، بجانب عقوبة من قبَل مجلس الإدارة.