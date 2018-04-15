  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:52 م
بحث متقدم
هشام قاسم

بالفيديو.. مفاجأة جديدة وراء أزمة "المصري اليوم"

غرق تايتنك

8 صور تحكي غرائب "تايتنك"

السيسي

بث مباشر.. القمة العربية بالسعودية

الاسد

برلماني روسي يكشف عن مكان الأسد

نجاد البرعى

"المشكلة كانت مع الإخوان وتطورت لتشمل هؤلاء"

ارشيف

سيدات مصر يكسرن الروتين ويستقللن الموتوسيكل والدراجات

صورة الخبر

"ترامب" يشبه نفسه بـ"بوش".. والإعلام الغربي يسخر

مرتضى منصور

«تشريعية النواب» ترفض رفع حصانة مرتضى منصور

صلاح وميسي

بالفيديو.. "صلاح" يهز عرش ميسي

أبو العلا ماضي

تفاصيل صادمة لأبو العلا ماضي علي مقاهي دمشق

يؤكدها معارض سوري..

تفاصيل صادمة لأبو العلا ماضي علي مقاهي دمشق

الحياة السياسية

أبو العلا ماضي
أبو العلا ماضي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أول رد من بوتين على الضربات العسكرية في سوريا

#

هذا ما قالته دول العالم عن الضربة العسكرية فى سوريا

#

أسرار خطيرة عن علاقة الشيخ الغزالى بـ"مبارك"

#

قاتل ابن عشيقته أثناء ممارسة الرذيلة يروى الجريمة

الثورة السورية

معارض سورى

2011

أبو العلا ماضي

مقاهي دمشق

قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إنه قابل  شخصيتين معارضتين من معارضى داخل سوريا أحدهما قومى والآخر يسارى على إحدى مقاهى دمشق ، في آخر زيارة له لدمشق فى نوفمبر 2010 .

وأضاف علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن كل منهما تحدث عن الوضع هناك وكان أحدهما قد خرج قريبا من السجن بعد قضائه ثلاث سنوات وحكى عن الجرائم التي ترتكب في السجون وكان شاهدا عليها مع المعارضة الإسلامية وليست معه ، مما جعلني أقول فى نفسي ياليته سكت من كثرة الألم الذى سببه لى من تلك الحكايات.

وأوضح أن  العديد من الدول أصبح له قوات على أرض سوريا ، سواء تلك التى تدعم النظام أو التى تدعم المعارضة المسلحة ، وتاهت سوريا وشعبها فى هذا الوضع البائس ، واستعملت الأسلحة الكيمائية عدة مرات وكل طرف يلقى باللائمة على الطرف الآخر فالمعارضة تتهم النظام والنظام يتهم المعارضة وان كانت كل الإصابات التى تنشر من مناطق المعارضة ، ولاتوجد جهة حقيقية محايدة تؤكد أى من هذه الاتهامات صحيحة ، وآخرها ماحدث فى دوما .

وأشار إلي أن الناس يقارنون الآن بين الاستبداد والاحتلال ، وهى مقارنة فى غير محلها فلا يمكن قبول الاحتلال والتدخل الاجنبى فى أى بلد ( عربى أو غير عربى) بزعم مقاومة الاستبداد والتخلص منه،  فالعدوان الخارجى مرفوض كما أن الاستبداد مرفوض ولكن مقاومة الاستبداد تكون بأبناء الوطن وبالوسائل السلمية ، فتحمل القهر والاستبداد لحين الفرج أفضل من القبول بالعدوان الخارجى والاحتلال.

وأكد أن هذا ما ينطبق على العدوان الثلاثي الأمريكى البريطانى الفرنسى الذى وقع على سوريا فجر أمس السبت، فهو مرفوض ومدان وغير مقبول مثل تدخل أطراف دولية أخرى فى الوضع في سوريا.

وطالب الجميع بترك الشعب السوري وارفعوا أيديكم عنه واسحبوا قواتكم جميعا بلا استثناء من سوريا ، ولا حل للوضع في سوريا إلا الحل السياسي السلمى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "صلاح" يغطى على إنجازات العميد وميدو وزيدان
» حكاية "أم ترتر" التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى
» بالصور.. مطعم يقدم لزبائنه الوجبات بالعناكب والثعابين
» شوكولاتة باللون الوردي تغزو الأسواق
» أول ظهور لـ"السعيد" في الدوري الفنلندي اليوم
» "كرة اليد" غاضبة من مجلس الزمالك
» الزمالك يحاول إفساد صفقة "منسي" على الأهلي
» كارثة إنسانية بإدلب السورية
» كوبر وضع محمد الشناوي على قائمة حراس مرمى الفراعنة
» طقس حار والعظمى تسجل 33 درجة
» علي جمعة: ندعو الله أن يعيد لنا الأقصى الذي دنسته إسرائيل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين