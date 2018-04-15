برلماني: زيارة الرئيس البرتغالى لمناقشة القضايا الإقليمية

15 أبريل 2018 - 11:25 ص

أشاد اللواء محمد سعيد الدويك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بزيارة الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا إلي مصر مُؤكدًا أن هذه الزيارة تعبر عن عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين.

وقال الدويك في تصريحات صحفية إن الزيارة تمركزت حول مناقشة عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل التي تتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا، مُشيرًا إلي أن مصر تنتهج إستراتيجية شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والعمل على التخلص من منابع تمويله والتحذير من مخاطر الجماعات المتطرفة.

كما أعرب عن احترام الشعب المصري بأكمله للشعب البرتغالي لموقفها الداعم لمصر، موضحًا مدى أهمية الاتفاق بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي لدعم جهود التنمية في دول أفريقيا والعمل المشترك لتقوية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.