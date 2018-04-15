كسر البيض في المنام زواج للأعزب

15 أبريل 2018 - 11:28 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى كسرت بيضة واحدة في طبق ووجدت فيها صفارًا كثيرًا حوالي 18 صفارة السن 33 عامًا وأعزب. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، البيض في الوعاء يدل على النساء لقوله تعالى:(كَأَنَّهُنَّ بَيْض مَكْنُون) الصافات 49 ، والبيض الكثير قد يكون مالاً ومتاعاً يخشى فساده، والبيض للأعزب زواج، وبياض البيض يدل على الفضة وصفاره ذهب، ومن كسر بيضة إفتض بكرا ورقم 18 قد يكون معاملتك مع أصحاب المناصب، وربما كان الرقم غير محمود في التأويل فقد يصيبك بعض الهم، والله أعلم، وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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