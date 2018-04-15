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ضبط صيدلي مطلوب في 18 قضية في القليوبية

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تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط صيدلي متهم في 18 قضية، وبتفتيش الصيدلية أقراص مخدرة وأقراص خاص بالتأمين الصحي غير المصرح بتداولها وبيعها بالصيدليات ومجموعة من العقاقير الجنسية غير المصرح بتداولها، وأثناء ذلك قام الدكتور المذكور برطم رأسه بفاترينه العرض الزجاجية الخاصة بالصيدلية ما نتج عنه إصابته بجرح بالرأس.

قام ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بالاشتراك مع الدكتورة ناهد محمد خميس مسئولة التفتيش الصيدلى، بالمرور على صيدلية الدكتور "ع "الكائنة بناحية قليوب البلد – دائرة قسم قليوب، والمسئول عنها الدكتور صيدلى "عماد. ف. ب" 60 سنة - ومقيم ذات الناحيه، والسابق اتهامه والحكم عليه في 18  قضية ( خيانة أمانة – مخدرات   مقاومة سلطات – مباني – ترخيص – تبديد – شيك بدون رصيد ) وتبين أنه غير مطلوب في تلك القضايا لقيامة بإتخاذ الإجراءات القانونية والمعارضة.

مطلوب التنفيذ عليه في القضايا الآتية:

القضية رقم 1227 لسنة 2007م جنح مستأنف قسم بنها – شيك , كلي 9106 لسنة 2010م , حصر رقم 8327 لسنة 2010م , بالحبس سنة غيابياً وكفالة 100 جنيه جلسة 2/10/2010م 0

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1219 ادارى قسم قليوب لسنة 2018م،  وجار العرض على النيابة.


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