برلماني: أمريكا لا تنصر الحق أبدًا وتحاول تقاسم مناطق النفوذ في سوريا

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ندد النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة أول الجيزة، بالضربات العسكرية التي تعرضت لها سوريا، فجر أمس السبت، من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا مشيرًا إلى أن أمريكا والقوى العظمة لا تنصر الحق ابدًا.

وقال "رياض"، في تصريحات صحفية، إن القصف الأمريكي لن يخدم إلا الجماعات الإرهابية المتواجدة في الداخل السوري، معربًا عن تخوفه من تكرار سيناريو العراق مرة أخرى.

وأوضح" عضو مجلس النواب" أن هناك صراعا أمريكيا روسيا على تقاسم مناطق النفوذ، مؤكدًا أن الطرفين لا يكترثان بمصلحة الشعب السوري أو بحماية المدنيين السوريين.

ودعا إلى وضع حد لنزيف الدماء فى سوريا وفرض حل سياسي عادل يتفق مع مطالب الشعب السوري، ويضمن استئصال الإرهاب.


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