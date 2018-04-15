مؤشرات البورصة ترتفع فى أول جلسات الأسبوع

15 أبريل 2018 - 11:38 ص

شهدت مؤشرات البورصة في بدء جلسات الأسبوع اليوم الأحد ارتفاعًا جماعيًا حيث سجل مؤشر "إيجى إكس 30" ارتفاعا بنسبة 0.11%.

وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.17%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، هبط خلال الجلسة الأخيرة ليغلق عند مستوى 17,615 نقطة، متوقعة أن تستمر موجة التصحيح الحالية مستهدفة مستوى 17,390 نقطة.