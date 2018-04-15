مؤشرات البورصة ترتفع فى أول جلسات الأسبوع

محمد الخرو
شهدت مؤشرات البورصة في بدء جلسات الأسبوع اليوم الأحد ارتفاعًا جماعيًا حيث سجل مؤشر "إيجى إكس 30" ارتفاعا بنسبة 0.11%.
وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.17%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06%.
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، هبط خلال الجلسة الأخيرة ليغلق عند مستوى 17,615 نقطة، متوقعة أن تستمر موجة التصحيح الحالية مستهدفة مستوى 17,390 نقطة.
عصر03:36 م
فجر
04:05
شروق
05:32
ظهر
12:00
عصر
15:36
مغرب
18:28
عشاء
19:58