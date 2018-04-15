إغراءات بالجملة من الأهلي للمقاصة لضم "تراوري"

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يحاول مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة المهندس عدلي القيعي، إغراء مسئولي نادي مصر المقاصة، بمبلغ 8 ملايين جنيه بجانب إعارة الجنوب أفريقي باكاماني موسما، مقابل للتعاقد مع البوركيني إيريك تراوري صانع ألعاب الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، تدعيم صفوف الفريق في ظل رحيل  صانع ألعاب  الفريق عبد الله السعيد للدوري الفنلندي إلى جانب تعويض حسام غالى الذى استقر على إقامة مهرجان اعتزاله الساحرة المستديرة يوم 11 مايو المقبل في الإمارات.


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