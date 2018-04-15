سيدات مصر يكسرن الروتين ويستقللن الموتوسيكل والدراجات

حنان حمدتو
أبهرت مجموعة من الصور رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لعدد من السيدات المصريات فى أوضاعهن وهن كاسرات للروتين والتقاليد اليومية وذلك عن طريق قيامهن بركوب الدراجات البخارية والعجلات وسط المواطنين فى الشوارع العامة.
وظهرت إحدى السيدات يبدو عليها أنها كبيرة فى السن خلال ركوبها للدراجة أعلى كوبرى قصر النيل وهى ترفع علامة النصر, وصورة أخرى لإحدى السيدات استقلت دراجة بخارية وتقف وسط السيارات فى إحدى إشارات المرور.
وعلق بعض رواد موقع التواصل الاجتماعى على الصور فقالت دينا أحمد: "الشخص اللى صور الصور دى يستحق جايزة".
وأضافت ياسمينة سالم قائلة: "إحنا اللى كسرنا الروتين والمجتمع كله بيتكلم علينا تحيا النساء المصريات".
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