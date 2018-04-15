برلماني: سنقضى على خوارج هذا العصر

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نعى النائب سليمان فضل العميرى، شهداء الواجب من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين افتدوا الوطن بأرواحهم الطاهرة وهم يطاردون خفافيش الظلام أعداء الحياة وخوارج هذا العصر الذين استشهدوا امس وهم في دفاع عن أرض الوطن فداءاً لأمنه وأمانه وذلك خلال عملية التصدي الباسلة لمحاولة إرهابية غاشمة بمنطقة وسط سيناء.

وثمن العميري، فى تصريحات صحفية جهود رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى التصدى لهذه المحاولات البائسة متابعا: نحنى جباهنا إجلالاً واحتراماً لهؤلاء الشهداء الذين طلبوا الشهادة فكانوا أطهر الشهداء وأعز الرجال، داعيا لشهداء شعب مصر الأبطال البواسل من أبناء القوات المسلحة الذين رووا بدمائهم ثرى مصر الطاهر أن يتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان .

وأكد "نائب مطروح"، على أن الشعب المصرى يقف صفًا واحداً خلف الأبطال من رجال قواتنا المسلحة البواسل للقضاء على هذه البؤر الإجرامية ، وأن هذه الأفعال لن تزيدنا إلا عزيمة وقوة وتماسك من أجل تطهير أرض مصر من هؤلاء الإرهابيين والتكفيريين والخونة والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر


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