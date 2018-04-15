هذا ما قاله لاعبو ليفربول عن "صلاح"

15 أبريل 2018 - 11:53 ص

أشاد لاعبو ليفربول الإنجليزي بتألق نجم الفريق محمد صلاح منذ انضمامه إلى صفوف "الريدز"، وأعلنوا إعجابهم بهدفه أمس في شباك "بورنموث" والتي انتهت بفوز لفربول بثلاثية نظيفة في الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال أليكس تشامبرلين لاعب ليفربول الضوء على هدف محمد صلاح فى شباك بورنموث الذى أصاب الجميع بـ"الذهول" على حد وصفه.

وقال تشامبرلين فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول: "أولًا وقبل كل شيء، كرة ترينت كانت رائعة والتى عكست أداءً رائعًا منه مرة أخرى، لكن إنهاء الهجمة من جانب محمد صلاح لم يكن أمرًا اعتياديًا بالنسبة إليه، الأمر الذى أصاب الجميع بالذهول على حين غرة".

أضاف، "إنه يثبت مرة أخرى أنه قادرٌ دائمًا على فعل ذلك، أعتقد أننى يمكننى تذكر هدفه أمام ليستر فى وقت سابق من الموسم، أدهشنى رؤية هذا الرجل الصغير ينهض ويسجل رأسية".

واصل تشامبرلين لاعب ليفربول حديثه عن هدف محمد صلاح، قائلاً "رأسية اللاعب تعد أحد أفضل الرأسيات فى العالم، كان إنهاءً مميزًا للهجمة، كان بإمكانه تسجيل العديد من الكرات أيضًا، لكنه استمر فى الاندفاع من الخلف إلى الأمام وحقق هدفه فى النهاية، أنا متأكد أنه سيستمر فى فعل ذلك إلى نهاية الموسم".

كما سلط ساديو مانى فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول، "محمد صلاح سجل هدفا لا يصدق، هو يقوم بعمل جيد جدًا لنا ويسجل دائمًا".

أضاف جناح ليفربول: "نحن سعداء جدًا بامتلاك لاعب مثل محمد صلاح، سنساعده دائمًا فى تسجيل المزيد من الأهداف، فيرمينو سجل أيضًا وأنا سعيد من أجله، لكن دائمًا النقاط الثلاث هى الشيء الأهم والأكثر أهمية فى المباراة".

تابع النجم السنغالى: "أنا دائمًا أستمتع باللعب بجانب هؤلاء اللاعبين العظماء وإذا لعبت مع هذا النوع من اللاعبين فمن السهل دائمًا أن نفهم بعضنا بعضًا، ويصبح كل شيءٍ أسهل".

وأصبح محمد صلاح ثامن لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى بمسماه الجديد "بريميرليج" يسجل 30 هدفا أو أكثر فى موسم واحد من المسابقة، التى انطلقت بهذا الاسم فى موسم 1992، كما يعد ثانى أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل لـ 30 هدفا، وذلك خلال 32 مباراة، بعد جورج آلان فى موسم 1986، عندما سجل 30 هدفاً فى 31 مباراة.