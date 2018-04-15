"ترامب" يشبه نفسه بـ"بوش".. والإعلام الغربي يسخر

15 أبريل 2018 - 11:55 ص

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه في نفس الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مهمة قواته في سوريا قد "أنجزت"، سخر بعض السياسيين والشخصيات العامة داخل البيت الأبيض وخارجه، من تغريدات "ترامب" عن الضربة العسكرية في سوريا، إذ شبهه البعض بالرئيس الأسبق، جورج بوش.

وكتب "ترامب" على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس السبت: "نفذت الهجمات بشكل مثالي الليلة الماضية، أشكر فرنسا وبريطانيا على حكمتهما وقوتهما العسكرية، لم يكن ليتحقق أفضل مما تحقق، المهمة أُنجزت".

في المقابل، عقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" على الفور مقارنة بين تغريدة "ترامب" وتعليقات الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2003 ،عندما ألقى الأخير خطابًا يعلن فيه إنهاء العمليات القتالية الرئيسية في العراق مع لافتة ضخمة خلفه كتب عليها "المهمة أنجزت".

وألقى "بوش" خطابه على متن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن بعد أكثر من شهر بقليل من نشر القوات الأمريكية في العراق، لذا كان من الواضح أن المهمة لم تنجح بعد، وبما أن الحرب طالت، فأعرب "بوش" لاحقًا عن ندمه لما حصل من خطأ في العراق.

وفي وقت لاحق، قال "بوش" لشبكة "سي.إن.إن"، إن لافتة "المهمة أنجزت" كانت "خطأ" تقدير منه .

رد فعل مستخدمى تويتر على تغريدات "ترامب"..

وكتب السيناتور الأمريكي براين شاتز، من هاواي: "لم أكن أعتقد أنني يمكن أن أصدم في تغريدة بعد الآن، ولكن "المهمة أنجزت"كان مفاجئًا للغاية، لذا كان لا بد لي من التحقق من أنها ليست خدعة".

ورد آري فلايشر، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في عهد بوش، على تغريدة "ترامب"، فكتب: "أم ... كنت قد أوصيت بإنهاء هذه التغريدة بدون هذه الكلمتين".

في حين،علقت مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، جوي أن ريد، قائلة" عبارة "المهمة أنجزت" يعمل بها دائما بشكل جيد للرؤساء".

بينما انتقد مايك ليفين، المرشح ديمقراطي في ولاية كاليفورنيا، تحرك "ترامب" في سوريا، إذ كتب: "حتى جورج دبليو بوش، الذي لم يعترف أبداً بأخطائه ، قال إن استخدام هذا المصطلح كان قراراً سيئا".

ومن جهته، سأل رئيس تحرير شبكة إخبارية في الولايات المتحدة، بعد تغريدة "المهمة أنجزت"، "هل هناك أي شخص في البيت الأبيض فهم التاريخ؟".

وشنت أمريكا بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، هجومًا صاروخيًا، استهدفت فيه عدة مواقع للنظام السوري في العاصمة السورية، دمشق، وبمحيط مدينتي حمص وحماة، كرد على الهجوم الكيماوي المشتبه به للحكومة السورية على مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية.



صور التغريدات:











