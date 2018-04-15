"المشكلة كانت مع الإخوان وتطورت لتشمل هؤلاء"

15 أبريل 2018 - 11:57 ص

استنكر نجاد البرعى, المحامى والحقوقى, الوضع المتطور فى حالات تقييد الحريات والتى كانت مرتكزة فى البداية على استهداف شباب الحركات الثورية من قبل الأمن وبعد ذلك التابعين والمعروفين بتضامنهم مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقال البرعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "في الأول كانت المشكلة مع الإخوان المسلمين ثم تطورت لتشمل بعض شباب الحركات الثورية؛ ثم الإعلاميين ".

وأضاف البرعى: "استهداف الإعلاميين بمن فيهم مؤيدو السلطة بشدة؛ ثم تطورت واتسعت فشملت المناضلين من الشيوعيين والناصريين كبار السن ذوي التاريخ المعروف , إذن من التالى فى الاستهداف ؟! ".

وشهد المنشور عدد من التعليقات فقال صلاح محمد: "هذه الفئات جميعها معروفة أنها معارضة".

وأضاف أحمد أمين: "صحيح كانت معظم النخب الليبرالية واليسارية متقبلة ومبررة وربما راغبة في الانتهاكات بحق الإخوان بعد 3 يوليو. لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا يحدث على سبيل الاستثناء للإخوان، ولن تتسع الدائرة".