  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:52 م
بحث متقدم
هشام قاسم

بالفيديو.. مفاجأة جديدة وراء أزمة "المصري اليوم"

غرق تايتنك

8 صور تحكي غرائب "تايتنك"

السيسي

بث مباشر.. القمة العربية بالسعودية

الاسد

برلماني روسي يكشف عن مكان الأسد

نجاد البرعى

"المشكلة كانت مع الإخوان وتطورت لتشمل هؤلاء"

ارشيف

سيدات مصر يكسرن الروتين ويستقللن الموتوسيكل والدراجات

صورة الخبر

"ترامب" يشبه نفسه بـ"بوش".. والإعلام الغربي يسخر

مرتضى منصور

«تشريعية النواب» ترفض رفع حصانة مرتضى منصور

صلاح وميسي

بالفيديو.. "صلاح" يهز عرش ميسي

أبو العلا ماضي

تفاصيل صادمة لأبو العلا ماضي علي مقاهي دمشق

من مجلس الدولة..

مرتضى منصور يشن هجوما عنيفا ضد وزير الشباب

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة

#

"مرتضى" للجنة المالية: "على الطلاق لأحاسبكم"

#

رسالة "مرتضى" تثير أزمة لـ"شوبير" على الهواء

#

مرتضى منصور يفتح النار على وزير الشباب

وصل منذ قليل، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمقر مجلس الدولة، للترافع في الدعوى المقامة من جانبه ضد وزير الرياضة لرفع "لجنة الوصاية" على النادي.

وصاحب "منصور" الثنائي، هاني زادة وحازم ياسين عضوا مجلس إدارة النادي لحضور الجلسة.

وفور وصوله شن منصور هجوماً قوياً ضد وزير الشباب والرياضة، وممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، قائلا: "الزمالك مؤسسة عريقة يتم تدميرها لأغراض شخصية".

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات له :"تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت كل وقائع الفساد التي ارتكبها ممدوح عباس، وقمنا بإرسال بلاغات للنيابة و للوزير لكن لا حياة لمن تنادي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "صلاح" يغطى على إنجازات العميد وميدو وزيدان
» حكاية "أم ترتر" التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى
» بالصور.. مطعم يقدم لزبائنه الوجبات بالعناكب والثعابين
» شوكولاتة باللون الوردي تغزو الأسواق
» أول ظهور لـ"السعيد" في الدوري الفنلندي اليوم
» "كرة اليد" غاضبة من مجلس الزمالك
» الزمالك يحاول إفساد صفقة "منسي" على الأهلي
» كارثة إنسانية بإدلب السورية
» كوبر وضع محمد الشناوي على قائمة حراس مرمى الفراعنة
» طقس حار والعظمى تسجل 33 درجة
» علي جمعة: ندعو الله أن يعيد لنا الأقصى الذي دنسته إسرائيل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين