مرتضى منصور يشن هجوما عنيفا ضد وزير الشباب

15 أبريل 2018 - 12:02 م

وصل منذ قليل، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمقر مجلس الدولة، للترافع في الدعوى المقامة من جانبه ضد وزير الرياضة لرفع "لجنة الوصاية" على النادي.

وصاحب "منصور" الثنائي، هاني زادة وحازم ياسين عضوا مجلس إدارة النادي لحضور الجلسة.

وفور وصوله شن منصور هجوماً قوياً ضد وزير الشباب والرياضة، وممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، قائلا: "الزمالك مؤسسة عريقة يتم تدميرها لأغراض شخصية".

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات له :"تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت كل وقائع الفساد التي ارتكبها ممدوح عباس، وقمنا بإرسال بلاغات للنيابة و للوزير لكن لا حياة لمن تنادي".