صيدلي وطبيب يمثلان مصر فى شلتنهام بالمملكة المتحدة

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محمود صقير

اُختتمت التصفيات النهائية لمسابقة مختبر الشهرة 2018 في موسمها التاسع، بالمتحف المصري ،وفاز من بين 2000 من المتقدمين هذا العام بالمركز الأول حسام عبد الحي بكالوريوس صيدلة جامعة الزقازيق عن عرض الخلايا التي تنقذ الجسم من الأمراض، أما الفائز بالمركز الثاني فهو خالد عبد الناصر، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة المنوفية عن عرض تأثير الخلل في وظائف الكبد علي الجسم، بناء علي قرار لجنة التحكيم.

 وقد فاز بناءً علي تصويت الجمهور بالجائزة المالية التي تقدمها الأكاديمية والتي أعلن الدكتور محمد صقر رئيس الأكاديمية مضاعفتها أثناء إعلان النتيجة علي المسرح هم حسام عبد الحي ومروان مصطفي، بعد تقديمهم عروض لمدة 3 دقائق أمام لجنة التحكيم المكونة من الفنانة رانيا فريد شوقي، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، والدكتور ياسر الشايب، والدكتورة همت علام، والدكتورة مؤمنة كامل، وتم اختيارهم بناءً علي المحتوي العلمي والوضوح والأداء؛ ليحظى الفائزين الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة؛ ليمثلا مصر في المسابقة الدولية التي ستقام خلال مهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2018، وتشارك به ما يقرب من 26 دولة حول العالم .

و في كلمته في حفل التصفيات النهائية وإعلان أسماء الفائزين أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الأكاديمية ستقدم جوائز مالية لجميع المتسابقين الذين تأهلوا للمشاركة في المرحلة النهائية وتمت تصفيتهم علي مستوي الجمهورية من الجولات المحلية وهم 12 متسابق.

وفي ختام كلمته أعلن صقر انه ابتداءً من هذا العام سيتم إنشاء جائزة باسم ريم عوض بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ليحظى الفائز بهذه الجائزة برعاية كاملة للسفر إلى بريطانيا في 25 يوليو وحتى 8 أغسطس للمشاركة في منتدى لندن الدولي للشباب مقدمة من الأكاديمية والمركز الثقافي البريطاني ومؤسسة الألفي وفازت بها ياسمينا ماهر، طالبة بالفرقة الخامسة كلية الصيدلة جامعة القاهرة عن عرض الغيبوبة الكاذبة.

وقام الدكتور محمود صقر وأليكس لمبرت، القائم بأعمال مدير المركز الثقافي البريطاني بمصر في نهاية الحفل بإعلان أسماء الفائزين الأول والثاني من بين 12 متسابق بعد تصفيتهم خلال الجولات المحلية وتوزيع الجوائز علي الطلبة الفائزين.


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