برلماني روسي يكشف عن مكان الأسد

15 أبريل 2018 - 12:08 م

أكد عضو لجنة الدوما الروسي للشؤون الخارجية، سيرجي جيليزنياك، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يغادر بلاده ويعمل في دمشق.

وأعلن سيرجي جيليزنياك، أن البرلمانيون الروس لم يناقشوا مسألة تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال البرلماني الروسي للصحفيين بعد مقابلة مجموعة البرلمانيين الروس مع الرئيس الأسد، اليوم الأحد، 15 أبريل:" لم نناقش مسألة توريد منظومة الدفاع الجوي". وأضاف أن الرئيس بشار الأسد قيم الأسلحة الروسية تقيما إيجابيا، مشيراً إلى تفوقها على الغرب.

ونقل البرلماني الروسي عن الأسد، قوله إن الضربات الصاروخية الغربية على سوريا عمل عدواني، مؤكداً أن الأسد قبل دعوة لزيارة منطقة خانتي مانسييسك في سيبريا بروسيا. ولم يتضح موعد الزيارة.