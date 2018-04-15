8 صور تحكي غرائب "تايتنك"

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غرق تايتنك
غرق تايتنك

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تايتنك

أكبر سفينه 14 أبريل

جبل جليد

غرق 1500 راكب

غرقت سفينة تايتنك في مساء يوم الأربعاء الموافق 14 من أبريل لعام 1912 حتى صباح يوم الخميس التالي له، والتي كانت متّجهه من مدينة ساوثهامبيتون في إنجلترا إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر مياه المحيط الأطلسي حاملةً ما يقارب 2224 راكبا.

اصطدمت السفينة بجبل جليدي، ممّا تسبب بغرقها بعد ساعتين وأربعين دقيقة من اصطدامها، وكان ذلك من أفظع الحوادث البحرية التي حدثت آنذاك حيث توفي ما يزيد عن 1500 من ركاب السفينة غرقاً في مياه المحيط أو تجمداً بسبب البرد المياه الشديدة البرودة.

العجيب أن طاقم السفينة تلقي أكثر من إنذار على وجود جبل جليدي ضخم في مياه المحيط، إلّا أنّها كانت تسير بأقصى سرعتها عندما اقتربت من الجبل الجليدي، فكان من المستحيل على طاقمها إبعاد السفينة عن الجبل الجليدي وتجنّب الاصطدام به.

وتسبّب الاصطدام بفتح شقّ في أسفل السفينة يمتدّ على خمس مقصورات متتالية، ما سمح للمياه إلى الاندفاع بقوة إلى داخل السفينة فقد صمّمت سفينة التايتنك على أن تبقى طافية إذا لحق الضرر بأربعة من مقصوراتها وليس خمسة كما حدث، ممّا تسبب ببدء المأساة وغرقها.

 لجأ طاقم السفينة إلى إرسال رسائل النجدة والاستغاثة للسفن القريبة لكن لم تكن أيّ منها قريبة كفاية لتصل قبل غرق السفينة، ممّا تسبّب بموت أكثر من نصف ركابها، بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد قوارب النجاة على ظهر السفينة.

يذكر أن  سفينة أو أم إكس كارباثيا هي أول السفن الواصلة لمكان غرق التايتنك في الساعة 9:15 من صباح يوم الخميس 15 أبريل.

المصريون تنشر عددا من الصور للناجين وأحوال السفينة في ذلك الوقت.
1- طفلان من الناجين  إلى اليمين هو آخر من توفي من الناجين عام 2001.


2- السيدة شارلوت وابنتها من الناجين من الغرق


3-الطاقم الحقيقي للسفينة


4- صور لمحركات السفينة




5- صورة أخري تظهر المحركات


6- السفينة من الداخل قبل الغرق


7- صورة أخري من داخل السفينة


8- قوارب النجاة بعد النكبة

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