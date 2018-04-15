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المشروعات الصغيرة توقع بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات

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المشروعات الصغيرة وبنك تنميةالصادرات
المشروعات الصغيرة وبنك تنميةالصادرات

أمينة عبد العال

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البنك المركزي

المشروعات الصغيرة

تنميةالصادرات

وقع اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك المصري لتنمية الصادرات بروتوكول تعاون لتسهيل اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اطار مبادرة البنك المركزي باقراض المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمشروعات الكبيرة بفائدة 7% .

قام بالتوقيع المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتورة ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات , في حضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد من رؤساء جمعيات  المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسئولين بقطاع الاستثمار والإقراض والمخاطر بالبنك المصري لتنمية الصادرات .

عقب التوقيع  رحب المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة بتوقيع الاتفاقية مع بنك تنمية الصادرات ولاسيما وانه اول بنك يوقع مع الاتحاد بروتوكول لتسهيل اجراءات اقراض المشروعات الصغيرة عقب موافقة الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس علي تخصيص مليون متر مربع لجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة احدي جمعيات الاتحاد لإقامة الف مصنع صغير ومتوسط , بالإضافة الي مشروعات اخري سيعلن عنها قريبا .

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