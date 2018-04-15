نور: لم يعد لدينا حق الشجب والإدانة التى كنا نسخر منها

15 أبريل 2018 - 12:18 م

انتقد أيمن نور الناشط السياسي ورئيس قناة الشرق الفضائية التى تبث من تركيا، الأوضاع العامة التي تعقد خلالها قمة الدول العربية والتى ستناقش الأوضاع الأخيرة بالقضية الفلسطينية والسورية، مشيرًا إلى أنه قديمًا كان من الممكن الانتقاد لعقد هذه القمم التى كانت لا تخرج بسوى بقرارات دون تحركات فعلية ولكن بهذه الفترة أصبح حتى حق إبداء الآراء غير مرغوب فيه.

وقال نور خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حضرت وتابعت العديد من القمم العربية والإسلامية في العديد من العواصم مثل قمة بغداد وقمة الكويت وقمة بيروت".

وأضاف:"كنا في الماضي نسخر من القمم العربية كونها قمم للشحب والإدانة حيث لا تقدم شيء غير هذا".

ومضى قائلا: "لكننا للأسف الآن لم يعد لدينا حتى حق الشجب أو الإدانة التي كنا نسخر منهما".

وأضاف محمد أحمد: "ذكرت وسطرت عدد من "القمم" ونسيت أشهر قمة ألا وهي قمة اللاءات الثلاث بالخرطوم عقب حرب النكسة 67".

وتابع حساب باسم محمد الحر قائلا: "قمم تفتقد إلى الهمم".