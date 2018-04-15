» شاهد.. "صلاح" يغطى على إنجازات العميد وميدو وزيدان

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أحمد حسام

ميدو

أحمد حسن

محمد زيدان

حطم النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي أرقام اللاعبين المصريين خلال مشوارهم الاحترافي في الدوريات الأوروبية في الدوريات الأوروبية بعد هدفه أمس في شباك "بورنموث" والذي وصل به إلى الهدف 40 في صفوف "الريدز" والـ"105" في الملاعب الأوروبية ليتخطى بهد رقم العميد أحمد حسن ومحمد زيدان وأحمد حسام "ميدو".

وسجل صلاح أهدافه الـ 105 بواقع 20 هدفًا مع بازل، وهدفين مع تشيلسي، و9 أهداف مع فيورنتينا، و34 هدفا مع روما، وأخيرًا 40 هدفا مع ليفربول.

ونجح محمد صلاح في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف لأي لاعب مصري محترف في أوروبا على مدار التاريخ، والذي كان يمتلكه العميد أحمد حسن، حيث سجل 102 هدف مع كل الفرق الأوروبية التي لعب لها بواقع 7 أهداف مع كوجالي سبور، و9 أهداف مع دينزلي سبور، و30 هدفا مع جنشلربيرليجي، و29 هدفا مع بيشكتاش، و27 هدفا مع أندرلخت.

ويتفوق صلاح على النجم المصري محمد زيدان الذي سجل 98 هدفا طوال مشواره الاحترافي في أوروبا مع كل الفرق التي لعب لها بواقع 12 هدفا مع ايه بي كوبنهاجن، و33 هدفا مع ميتلاند، و4 أهداف مع فيردر بريمن، و30 هدفا مع ماينتس، و4 أهداف مع هامبورج، و15 هدفا مع بروسيا دورتموند.

ويأتي أحمد حسام ميدو في المركز الرابع بـ78 هدفا، بواقع 11 هدفا مع جينت، و26 مع أياكس أمستردام، و9 مع مارسيليا، و19 مع توتنهام، و7 مع ميدلسبره، و4 مع سيلتا فيجو، و2 مع ويجان أتليتيك


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