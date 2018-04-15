عيد: "الطوارئ" الجديدة مخالفة للدستور

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تويتر

الدستور

جمال عيد

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

استنكر  جمال عيد، المحامى والحقوقى ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  القرار بتجديد حالة الطوارئ  لمدة ثلاثة شهور لآخرين  مشيرا إلى أن هذا القرار مخالف لما نص عليه الدستور .

وقال عيد خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "معلومة صحيحة من مواطن ساذج لسه مؤمن بسيادة القانون".

وتابع الحقوقى: "تجديد فرض حالة الطوارئ في مصر مخالف للدستور. الذي نص على شروط لفرضها ".

وفى نفس السياق علق عدد من نشطاء تويتر على المنشور فقال  علاء الدين: "كلنا كنا سذج ".

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