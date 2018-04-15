عيد: "الطوارئ" الجديدة مخالفة للدستور

15 أبريل 2018 - 12:28 م

استنكر جمال عيد، المحامى والحقوقى ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار بتجديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور لآخرين مشيرا إلى أن هذا القرار مخالف لما نص عليه الدستور .

وقال عيد خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "معلومة صحيحة من مواطن ساذج لسه مؤمن بسيادة القانون".

وتابع الحقوقى: "تجديد فرض حالة الطوارئ في مصر مخالف للدستور. الذي نص على شروط لفرضها ".

وفى نفس السياق علق عدد من نشطاء تويتر على المنشور فقال علاء الدين: "كلنا كنا سذج ".