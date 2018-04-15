بالفيديو.. مفاجأة جديدة وراء أزمة "المصري اليوم"

15 أبريل 2018 - 12:33 م

أكد الكاتب الصحفي هشام قاسم أن صحيفة "المصري اليوم" تتعرض لضغوط كثيرة قائلاً: "المالك الأساسي للصحيفة صلاح دياب يتعرض للضغوط من قبل إحدى الشركات والتي تستحوذ علي الإعلام من أجل بيع الصحيفة.

وأضاف قاسم خلال حواره لبرنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر فضائية "بي بي سي عربي": "الضغوط مستمرة من فترة وحصلت تنازلات كثيرة نحن غير راضين عنها وانتهي الأمر بإقالة رئيس التحرير، وتلك الإقالة أجبر عليها المالك الأساسي للجريدة صلاح دياب.

وتابع: "جهات هي من أجبرت دياب على إقالة رئيس تحرير المصري اليوم"، مستكملاً: "أعتقد أن حمدي رزق رئيس التحرير الجديد لصحيفة مرضى عنه خاصة أنه كان يعمل رئيس تحرير مجلة المصور التابعة للدولة لمدة 4 سنوات.

شاهد الفيديو..