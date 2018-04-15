صدمة جديدة يتعرض لها "صلاح"

15 أبريل 2018 - 12:36 م

صدم أسطورة ليفربول السابق "ستيف ماكمانمان"، اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر الذي يلعب بين صفوف الفريق خلال تصريحاته حول تتويج "صلاح" بجائزة أفضل لاعب لهذا العام.

وقال "ماكمانمان": "شخصيًا لا أعتقد أن محمد صلاح سيفوز بالجائزة، وأعتقد أن ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين لن يُحدث أي تضارب في الجائزة".

وأضاف لاعب ليفربول السابق: "ترشيحات أفضل لاعب في العام بدأت في فبراير، وأعتقد أن كيفن دي بروين توج مع فريقه بكأس رابطة الأندية الإنجليزي، ومانشستر سيتي حسم البريميرليج في فبراير، لذلك أعتقد أن كيفن دي بروين سيتخطى محمد صلاح"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح نجم الريدز السابق، "أعتقد أنه كان لا يُصدق لقد قلنا ذلك عدة مرات هذا العام، وأعتقد أن دي بروين سيتوج بالجائزة".