» نص رسالة بوتين للقمة العربية بعد ضرب سوريا

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السعودية

بوتين

الرياض

القمة العربية

رسالة

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة إلى جامعة الدول العربية، والتي من المقرر أن تنطلق قمتها الجديدة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الأحد، أعرب فيها عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية لضمان الأمن الإقليمي، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء الأحد.

وأشار بوتين، في رسالته لأعضاء جامعة الدول العربية، إلى أن روسيا على “استعداد لتطوير التعاون الكامل مع الجامعة العربية لضمان الأمن الإقليمي”.

وقال “آمل أنه في تطور الظروف بعد تدمير القوى الاساسية لداعش في سوريا والعراق، سنستطيع أن نعمل معا على تكثيف عمليات التسوية السياسية وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع في هذين البلدين، وحل المهام الإنسانية العاجلة”.

وتنطلق الأحد في مدينة الظهران السعودية أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وبدأ قادة الدول العربية ورؤساء الوفد التوافد السبت إلى الظهران للمشاركة في القمة.

ويتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندا تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه


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