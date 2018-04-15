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عماد حسين: هذه خطة الغرب للسيطرة على الشرق الأوسط

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عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق
حسين

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العراق

سوريا

عماد الدين حسين

الشروق

قال عماد الدين حسين, الكاتب الصحفى, إن العدوان الثلاثى على سوريا بداية  لتدخل هادئ للسيطرة على بلاد الشرق الأوسط, مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث المعتدية حجتها  دون إثباتات كافية أن الرئيس بشار الأسد  السورى استخدم  أسلحة كيماوية فى  مدينة دوما ولكن التاريخ  العربى القريب والبعيد مع الغرب خصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يقول إنها استخدمت نفس المبررات والحجج، لتدمير العراق، بدعوى امتلاكه سلاحًا نوويًا، ثم اكتشف بعد ذلك أنها أكاذيب.

وأضاف حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "يريدون الأوطان لا الحكام", إن الغرب أسقط القذافى ثم قتله، وكثيرون اعتقدوا أن ذلك، سينهى المأساة الليبية، لكن اكتشف أن ذلك كان بداية المأساة، التى تكاد تنهى وجود ليبيا كدولة للأسف الشديد والغرب استطاع  أن يساعد فعلاً فى إنهاء المأساة السورية منذ بدايتها فى مارس 2011، لكن تبين له الآن وبوضوح شديد أنه كان يريد تدمير سوريا بكاملها وقبلها العراق.

واستكمل الكاتب الصحفى مرددًا: "هل نلوم الغرب وإسرائيل فقط، أم نلوم أنفسنا؟ علينا أن نلوم أنفسنا أولاً، لأن الاستبداد والفقر والجهل والتخلف والظلم وتردى التعليم والصحة وبقية الخدمات فى غالبية المنطقة العربية هو الذى ساهم فى تهيئة الأجواء لنجاح المؤامرة الكبرى. المستفيد الرئيسى مما يحدث منذ عام 2011 فى المنطقة هو إسرائيل، ثم إيران وتركيا وإثيوبيا أى دول الجوار الإقليمى للمنطقة العربية , ولاحظوا أن الغرب كان يتحجج دائما بأنه جاء للمنطقة للقضاء على داعش، ثم فوجئنا بأن داعش سيطرت على نصف العراق وسوريا بعد تشكيل التحالف الدولى من 30 دولة بقيادة امريكا. والغريب ان العامل الأساسى الذى أدى إلى دحر وهزيمة داعش كان هو التدخل الروسى وتضحيات الجيش السورى، وليس التحالف الأمريكى".

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