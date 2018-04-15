شاهد.. تعليق صادم لـ"موسى" عن ضرب سوريا

15 أبريل 2018 - 01:07 م

علق الإعلامي أحمد موسى، على الضربة الثلاثية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا لسوريا، قائلا: "بقينا حقل تجارب وبيجربوا فينا الصواريخ".

وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، كان في عندهم سلاح جديد حبوا يجربوه، وتم الضرب علي سوريا، للاسف كلنا عرضة لتجارب السلاح بيجربوا فينا الصواريخ.

وتابع بأن الولايات المتحدة، وفرنسا استخدموا صواريخ يتم استخدامها لأول مرة، وأصبح الأمر وسيلة لعرض الأسلحة.

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