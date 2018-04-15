تصفية 300 جهادي في عمليات سرية

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تصفية 300 جهادي في حرب عمليات سرية
تصفية 300 جهادي في حرب عمليات سرية

عبد القادر وحيد- متابعات

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تنظيم الدولة

تصفية

ماكرون

حرب سرية

300 جهادي

يمثل الجهاديون الأوربيون الذين يتواجدون ضمن مقاتلي تنظيم الدولة خطرا كبيرا علي بلادهم ، خاصة فرنسا التي تعاني من الجهاديين من أصول فرنسية داخل التنظيم أو المتواجدين في بؤر جهادية في الشمال الأفريقي.

صحف ومجلات فرنسية ركزت علي مطاردة أجهزة الاستخبارات الفرنسية للجهاديين الفرنسيين الناشطين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية ، تحت عنوان "المطاردة الكبرى للجهاديين" توقفت مجلة "لوفيغارو ماغازين" عند الحرب التي تخوضها أجهزة الاستخبارات الفرنسية للقضاء على العناصر الجهادية من أصول فرنسية المنخرطة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك في معاقلها  في سوريا والعراق.

 وكشفت المجلة في تقريرها كيف تخوض الأجهزة الفرنسية منذ 2015 حربا سرية، بلا هوادة لتصفية الجهاديين الذين يشكّلون تهديدا للأمن الفرنسي حتى بعد سقوط الموصل والرقة معقلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا ، بحسب ما نشرته إذاعة مكونت كارلو.

وأضافت أن سياسة "التصفية" تأتي بإيعاز من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ، كما أمر بها سلفُه "فرانسوا هولاند"، والتي تنفذ في منتهى السرية بالتعاون مع القوات الحليفة، الأمريكية والعراقية والكردية.

وأشارت المجلة إلي أن القوات الفرنسية الخاصة بالتنسيق مع قوات حليفة قامت بتصفية 300 جهادي فرنسي على الأقل في العراق وسوريا.

من ناحية أخري قامت مجلة "لوبوان" بزيارة مركز يقع في غودوماريا على بعد 200 كلومتر من مدينة ديفا التي تقع جنوب شرق النيجر وعلى حدود تشاد ونيجيريا ، والذي يأوي عددا من "التائبين" كانوا مقاتلين سابقين في صفوف بوكو حرام الجماعة الإرهابية الأكثر دموية في أفريقيا، وتخلوا عن الجهاد بعد تسليم أنفسهم للسلطات في النيجر.

وأضافت أن المركز يأوي 218 جهاديا وجهادية سابقين غالبيتهم من الشباب وتم إحداثه في شهر ديسمبر من عام 2016.

يأتي هذا في ضوء ما تمثله  منطقة جنوب ليبيا  كبؤرة لتهديدات خطرة ومستمرة للعديد من دول الجوار ، حيث أصبحت "قاعدة للمنظمات الارهابية" و"للمهربين من كل الأنواع والمجموعات المسلحة ، التي  تمارس عمليات خاصة بالمرتزقة وتزيد الأزمة الليبية تفاقما.

4 دول أفريقية  "ليبيا والسودان والنيجر وتشاد" وقعت خلال اجتماع دبلوماسي-عسكري-أمني في نيامي منذ أسبوعين اتفاقا على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة "الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في منطقة الساحل ، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع حول تحديات أمن الحدود المشتركة إنها اتفقت على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.


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