مفاجأة سارة من "الإسكان" للمواطنين

15 أبريل 2018 - 01:15 م

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح كراسات الشروط والمواصفات لـ30145 قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة في 13 مايو المقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساحات قطع الأراضي المطروحة مختلفة وتتراوح بين 209م2 و1500م2، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل، بنظام القرعة العلنية، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 : 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية، مشيرًا إلى أن الأراضي المطروحة منها 14248 قطعة أرض إسكان اجتماعي و10626 قطعة أرض إسكان متميز، و5271 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا.

وأضاف مدبولي: "يتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضي لحجز قطعة الأرض خلال المدة من 20 يونيو 2018 وحتى 19 يوليو 2018، بفروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 : 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية، موضحًا أنه يتم تسليم الأرض تباعًا خلال فترة محددة بإخطار التخصيص، ومناطق الأراضي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg .

وبشأن تفاصيل الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعي، قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية: "يتم طرح 14248 قطعة أرض، موزعة كالتالي "455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة".

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، أنه بخصوص الشروط الواجب توافرها في المتقدم لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، فهي "أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا "شركة أو مؤسسة"، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، مضيفاً أنه لا يحق للأسرة "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر"، بأي من المدن الجديدة، وألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد من أفراد أسرته "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر"، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير، ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقًا للشروط الواردة بالكراسة.

وأوضح السباعي أنه بشأن أسلوب التخصيص لأراضي الإسكان الاجتماعي، تجرى قرعة يدوية علنية، والإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقًا، وبحضور مسؤولي جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، ورد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافًا إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: بالنسبة لأراضي الإسكان المتميز، تطرح 10626 قطعة أرض، موزعة على المدن التالية "2000 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و720 قطعة بمدينة بدر، و1093 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و2300 قطعة بمدينة السادات، و1000 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و196 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و101 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و44 قطعة بمدينة 15 مايو، و592 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و319 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و146 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و387 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و88 قطعة بمدينة غرب قنا، و215 قطعة بمدينة غرب أسيوط، و1198 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و227 قطعة بمدينة طيبة الجديدة".

وأوضح عباس، أنه بشأن الأراضي السكنية المطروحة بالإسكان الأكثر تميزًا، فمن المقرر طرح 5271 قطعة أرض، في المدن التالية "2518 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و391 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و25 قطعة بمدينة الشروق، و505 قطع بمدينة العبور، و154 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة 15 مايو، و312 قطعة بمدينة بدر، و210 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و14 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و164 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و133 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و50 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و553 قطعة بمدينة السادات، و62 قطعة بمدينة المنيا الجديدة".

وقال عباس: "يشترط في المتقدم لحجز قطعة الأرض بالإسكان المتميز والأكثر تميزًا، أن يكون شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا "شركة أو مؤسسة"، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت الإعلان، ولا يحق للأسرة "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر"، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر"، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير".