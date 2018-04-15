مرتضى يهدد: مفيش كأس عالم

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هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مجددًا باللجوء للاتحاد الدولي "فيفا" لكرة القدم، ومنع منتخب مصر من المشاركة في كأس العالم.  

وأضاف "منصور"في تصريحات له من داخل مجلس الدولة لحضور جلسة المرافعة المقامة ضد وزير الشباب والرياضة لرفع لجنة المالية من النادي قائلا:"بهذه الطريقة (مفيش كأس عالم) أنا (مش حرامي)، ما يحدث في نادي الزمالك يعتبر تدخل دولة، مما يعني أن منتخب مصر لن يشارك في مونديال روسيا.

-وتابع كنت أتمنى أن يحضر الوزير تلك الجلسة أمامي في المحكمة حتى يرد على سبب تدميره للزمالك، أقسم بالله ربنا لن يرحمك بسبب موظفي النادي الذين تم حبسهم قبل الإعلان عن براءتهم، لجنتك باطلة، هل أنت مفتري؟ الله حرم الظلم، لكن سيأتي لك يوم.


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