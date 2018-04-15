إسحاق: لماذا لا تتقلد المرأة المصرية المناصب القضائية؟

15 أبريل 2018 - 01:28 م

طالب جورج إسحاق، الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتقلد المرأة المصرية للمناصب القيادية في السلطة القضائية على غرار بعض الدول العربية وذلك على خلفية حضوره لأحد المؤتمرات فى دولة المغرب الذى تناول العدالة واستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة والذى تبين من خلاله الحضور القوى للمرأة المغربية فى السلك القضائى.

وقال إسحاق خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "دولة الحق والقانون": "فى مصر حازت أمنية جادا لله التى تبلغ من العمر 26 عامًا على المرتبة الثانية فى دفعتها بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ودبلومتين فى القانون العام والتجارة الدولية بتقدير عال و تسلحت أمنية بدرجاتها العلمية المتميزة وبمعرفتها بالدستور والقوانين التى تتيح تولى المرأة مناصب قضائية لكن، على الرغم من ذلك منعت أمنية وزميلات لها من سحب ملفات وظائف قضائية فى 30 يناير 2014، لأنهن نساء ".

واضاف عضو مجلس حقوق الإنسان قائلا: "فلم يسمح لأمنية ولزميلتها بالتقدم لوظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة، المعلن عنها فى الصحف، على الرغم من أن الدستور الجديد يعطيها الحق بالتقدم للوظيفة. فالمادة 11 تتضمن إلزاما للدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين فى الجهات القضائية من دون تمييز. كذلك أكدت المادة 53 أن المواطنين أمام القانون سواء من دون النظر إلى أى اعتبار، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. ولجميع المواطنين فى المادة 14 من الدستور، الحق فى تولى الوظائف العامة على أساس الكفاءة من دون محاباة أو وساطة، وجميعها بنود لا تقبل التأويل حول أحقية المرأة فى تولى المناصب القضائية. ولكن أين نحن من تطبيق الدستور؟ " .