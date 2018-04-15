بالأسماء.. الراحلين عن القلعة الحمراء الصيف المقبل

محمد عبد الحارس
استقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي، على أسماء اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب عدم حاجه الفريق إلى مجهودهم.
وعقد حسام البدرى المدير الفنى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة الأيام الماضية مع محمود الخطيب رئيس النادي بالإمارات وتم الاتفاق على عرض أربع لاعبين بصفة مبدئية وهم "باكاماني مهالامبي وصبرى رحيل وأحمد حمودى وأكرم توفيق"، وسوف يتم عرضهم للبيع أو الإعارة للاستفادة منهم أو إدخالهم فى صفقات تبادلية وفقا لاحتياجات الفريق.
عصر03:36 م
فجر
04:05
شروق
05:32
ظهر
12:00
عصر
15:36
مغرب
18:28
عشاء
19:58