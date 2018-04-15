  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:54 م
بحث متقدم
الرئيس

السيسي: الدول العربية تواجه تحديا غير مسبوق

البدري

بالأسماء.. الراحلين عن القلعة الحمراء الصيف المقبل

أرشيفية

بالفيديو.. لحظة ضرب سوريا بالصواريخ

سياح يقفزون علي السور

سياح يقفزون علي سور طريق الكباش بعد قطع الطريق

كأس العالم

مرتضى يهدد: مفيش كأس عالم

تصفية 300 جهادي في حرب عمليات سرية

تصفية 300 جهادي في عمليات سرية

رفض الطعن المقدم من المتهمين فى تسفير العمالة لإيطاليا

بالأسماء.. رفض طعن 8 متهمين بأحداث ماسبيرو الثانية

السيسي

بث مباشر.. القمة العربية بالسعودية

ارشفية

قادة إسرائيليون عن ضرب سوريا: ليتها لم تحدث

هشام قاسم

بالفيديو.. مفاجأة جديدة وراء أزمة "المصري اليوم"

بالفيديو..

أول تصريح لـ"السعيد" من فنلندا بشأن القلعة الحمراء

الرياضة

السعيد
عبدالله السعيد

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"السعيد" من فنلندا

#

كواليس ما جرى بين "السعيد"و"صلاح" بلندن

#

الأهلي يرد على تجديد "السعيد" لـ"الزمالك"

#

مفاجأة.. السعيد يصدم "الأهلي" ويرفض التجديد

النادي الاهلي

عبدالله السعيد

كوبيو بالوسورا

ظهر اللاعب عبدالله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي المعار لفريق كوبيو بالوسورا الفنلندي في أول تصريحاته مع فريقة الجديد ليقدم الشكر للنادي الأهلي الشكر على الفترة التي قضاها في والتي وصفها بالفترة السعيدة في حياته الكروية لما حققه خلالها من إنجازات.

وأضاف "السعيد" في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادي كوبيو بالوسيرا الفنلندي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "مبسوط جدًا بالتواجد هنا وسعيد بالتدريبات وأعتقد أنها تجربة جيدة بالنسبة لي وأشعر بالتأقلم مع الفريق منذ قدومي إليه".

وتابع: "أول مرة أخوض تجربة الاحتراف بعد تواجدي لفترة كبيرة في الأهلي امتدت لـ7 سنوات فهو الأكبر في مصر والقارة الأفريقية".

وأكمل: "بالتأكيد سعيد بفترة تواجدي في مصر واللعب للأهلي والحمد لله قدمت أداءً جيدًا وحققت بطولات كثيرة من دوري أبطال أفريقيا والوصول لكأس العالم للأندية وحصلت على الدوري والكأس، حققت كل البطولات مع القلعة الحمراء".

وعن انتقاله للدوري الفنلندي، تابع: "أعتقد أنها خطوة جيدة وأشكر كل من ساندني في مصر وأتمنى الظهور بشكل جيد مع فريقي الجديد".

وتابع: "حالتي البدينة جيدة للغاية وأشعر أنها ستتطور مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن أقدم نتائج ومستوى جيد للجماهير هنا، فهي تجربة جيدة بالنسبة لي كي أكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم".

وعن المنتخب الوطني، أكد عبدالله السعيد قائلًا: "أرى أننا كمجموعة جيدة داخل المنتخب وقدمنا أداء جماعيا جيدا ومعنا مدرب جيد جدًا وهو الأرجنتيني هيكتور كوبر وننفذ أسلوبه وخطته والانسجام بيننا كلاعبين جيد، وأتمنى أن نظهر بمستوى مميز مع الفراعنة في مونديال روسيا".

وأتم السعيد تصريحاته: "أشكر كل المسئولين هنا واللاعبين الجهاز على الاستقبال وسعيد جدًا بالتواجد وشرف لي اللعب معهم".
شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر لمبارة إرسنال ونيوكاسل
» بالتفاصيل.. أم تذبح أطفالها بسكين وتسلم نفسها للشرطة
» نص رسالة بوتين للقمة العربية بعد ضرب سوريا
» شاهد.. "صلاح" يغطى على إنجازات العميد وميدو وزيدان
» حكاية "أم ترتر" التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى
» بالصور.. مطعم يقدم لزبائنه الوجبات بالعناكب والثعابين
» شوكولاتة باللون الوردي تغزو الأسواق
» أول ظهور لـ"السعيد" في الدوري الفنلندي اليوم
» "كرة اليد" غاضبة من مجلس الزمالك
» الزمالك يحاول إفساد صفقة "منسي" على الأهلي
» كارثة إنسانية بإدلب السورية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين