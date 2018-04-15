أول تصريح لـ"السعيد" من فنلندا بشأن القلعة الحمراء

15 أبريل 2018 - 01:37 م

ظهر اللاعب عبدالله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي المعار لفريق كوبيو بالوسورا الفنلندي في أول تصريحاته مع فريقة الجديد ليقدم الشكر للنادي الأهلي الشكر على الفترة التي قضاها في والتي وصفها بالفترة السعيدة في حياته الكروية لما حققه خلالها من إنجازات.

وأضاف "السعيد" في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادي كوبيو بالوسيرا الفنلندي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "مبسوط جدًا بالتواجد هنا وسعيد بالتدريبات وأعتقد أنها تجربة جيدة بالنسبة لي وأشعر بالتأقلم مع الفريق منذ قدومي إليه".

وتابع: "أول مرة أخوض تجربة الاحتراف بعد تواجدي لفترة كبيرة في الأهلي امتدت لـ7 سنوات فهو الأكبر في مصر والقارة الأفريقية".

وأكمل: "بالتأكيد سعيد بفترة تواجدي في مصر واللعب للأهلي والحمد لله قدمت أداءً جيدًا وحققت بطولات كثيرة من دوري أبطال أفريقيا والوصول لكأس العالم للأندية وحصلت على الدوري والكأس، حققت كل البطولات مع القلعة الحمراء".

وعن انتقاله للدوري الفنلندي، تابع: "أعتقد أنها خطوة جيدة وأشكر كل من ساندني في مصر وأتمنى الظهور بشكل جيد مع فريقي الجديد".

وتابع: "حالتي البدينة جيدة للغاية وأشعر أنها ستتطور مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن أقدم نتائج ومستوى جيد للجماهير هنا، فهي تجربة جيدة بالنسبة لي كي أكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم".

وعن المنتخب الوطني، أكد عبدالله السعيد قائلًا: "أرى أننا كمجموعة جيدة داخل المنتخب وقدمنا أداء جماعيا جيدا ومعنا مدرب جيد جدًا وهو الأرجنتيني هيكتور كوبر وننفذ أسلوبه وخطته والانسجام بيننا كلاعبين جيد، وأتمنى أن نظهر بمستوى مميز مع الفراعنة في مونديال روسيا".

وأتم السعيد تصريحاته: "أشكر كل المسئولين هنا واللاعبين الجهاز على الاستقبال وسعيد جدًا بالتواجد وشرف لي اللعب معهم".

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