العوضى يستنكر تجاهل الإعلام لشهداء سيناء

15 أبريل 2018 - 01:42 م

استنكر طارق العوضى، المحامى والحقوقى التعتيم الإعلامى تجاه استشهاد عدد من جنود القوات المسلحة المصرية بالأمس والذين استشهدوا خلال إحباط عملية إرهابية على أحد المعسكرات فى وسط سيناء فنتج عن ذلك استشهاد عدد 8 أفراد من الجنود وإصابة عدد 15 فردا آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا.

وقال العوضى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لنا في سيناء شهداء أبناء لهذا الوطن لقوا ربهم أمس ولم يسمع بهم أحد ولم يهتم إعلامنا بنعيهم، اللهم ارحمهم وألهم أهلهم الصبر".

وعلق نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على منشور العوضى فقال عصام عيسوى: "إعلام اللقطة مش فاضى ليهم".

وأضاف ساهر: "يا رب انتقم من قاتليهم".