» بالتفاصيل.. أم تذبح أطفالها بسكين وتسلم نفسها للشرطة

15 أبريل 2018 - 01:43 م

قامت أم تدعي ،رقية العساف بالغة من العمر 25 عاما ، مقيمة ببلدة محلة المنصورة بشمال لبنان ، بذبح طفلتيها "سارة صاحبة الـ ستة سنوات جريمة عائشة 9 سنوات ، أثناء نومهما ، مما إلي مفارقة الأخيرة الحياة ،وإصابة االاولي بجرح خطيرة .

وترجع تفاصيل الواقعة النكراء حسبما ذكرت " روتانا " ان الامر بعد قدومها علي ذبح الطفلتين توجهت الي احد حواجز للجيش اللبناني وسلمت نفسها ، بعدما اعترفت بارتكابها الجريمة ، وتبين من التحقيقات انها تعاني من اضطرابا نفسيا .

ومن جانبه أكد عدد من الأهالي أن الواقعة ليست الأولى للأم، فقد أقدمت قبل عام على الانتحار، وحاولت أيضا ذبح طفلتيها لكنها لم تنجح، ولفت بعضهما إلي أن الام في هذا الوقت كانت حنونة جدا في تعاملها مع البنتين، وتعيش حياة عادية مع زوجها الرقيب أول بالجيش اللبناني، والمعروف بحبه الشديد لعائلته، لكنها كانت تعاني اضطرابا نفسيا، دفعها لتلك الجريمة.

ويواصل الضباط، مع الجهات المختصة، وعائلة الطفلتين مباشرة الحادث، فيما تم نقل "سارة" الطفلة الناجية وهي الصغيرة، إلى المستشفى، حيث أصيبت بجراح بالغة في العنق، ويتولى الأطباء الإشراف على حالتها.