تصريح مهم لـ"شكري" عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة

15 أبريل 2018 - 01:55 م

عقب سامح شكرى، وزير الخارجية، على الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة قائلا: "مصر تعمل بكل جدية وإيجابية للوصول إلى حلول بشأن ملف سد النهضة، حيث طرحت العديد من الحلول، والجولة الماضية اتسمت بالعمق والشفافية ولكن لم تصل لنقطة الخروج بمخرجات.

وأضاف وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية "أون إي": "لا نعتبر ذلك من جانبنا فشلا ونجد مزيدا من التشاور وسوف يتم ذلك إذا قبلت السودان وإثيوبيا لعقد اجتماع آخر يوم 20 أبريل الجارى".

وأكد سعى مصر للحفاظ على مصالح الدول الثلاثة، من خلال الدقة والانضباط فى الحديث فيما يتعلق بهذه الموضوعات، مضيفًا: "المؤسسات القائمة فى الدول الثلاثة قادرة على صياغة مواقف وأن تراعى كل دولة مصالح الدول الأخرى وهناك مسار طويل من التفاوض والتشاور".