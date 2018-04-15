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هيئة الطرق: نفذنا 344 كوبري ونفقا خلال الـ3 سنوات السابقة

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أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد ومنظومة النقل بها.

وأشار "ترك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، إلى أنه جارٍ إنشاء 5 محاور على النيل لربط محاور الطرق الرئيسية بين الشرق والغرب.

 وأوضح  عادل  ترك، رئيس  هيئة  الطرق والكباري أن الهيئة نفذت 344 كوبري ونفقا خلال الـ3 سنوات السابقة، موضحًا أنهم أنفقوا خلال تلك الفترة 33 مليار جنيه على تطوير الكباري القديمة، وبناء كباري جديدة.


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