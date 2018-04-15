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النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين باللجان النوعية

قضايا وحوادث

محكمة جنايات القاهرة
ارشيفية

شيماء السيد

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بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، نظر محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وحضور ممثل النيابة العامه بأمانة سر حسام عبد الرسول

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة واستهلها ممثلها قائلا:"  إن جماعة الإخوان المسلمين تتستر بالدين لإخفاء جرائمها لنا كتاب الله وسنة رسوله ولهم مرشدهم وتعليماته، لنا مصر ولهم التنظيم الدولى الإرهابى ...عمليات إرهابية يرتكبها الإخوان هؤلاء هم الإخوان المسلمون، من هى جماعة الإخوان ، تظاهروا بالدين ولم يكن ذلك إلا ستار .. سيدى الرئيس كنا على يقين أن عدلكم أحاط بالدعوى نستسمح عدلكم باستعراض وقائع الدعوى، وأنه بعد ثورة يونيو صدرت تعليمات من قيادات الجماعة لإعادة الجهاد السري فصدرت تكليفات للمتهم الأول لبث الفوضى فى البلاد ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها".

وتابع :  تلك الجماعة أمدها المتهمون الأول والثاني بالأموال لشراء العبوات المفرقعة، والمتهم السابع درب عناصر المجموعة على كيفية استخدام الأسلحة النارية، ورصد المنشآت الحيوية، ... سيدى الرئيس .. فتحريات الأمن الوطني توصلت لقيام تنظيم الجماعة بإحياء الجهاد السري للتنظيم بدعوى الجهاد السري والاعتداء على منشات الدولة والقيام بأعمال عدائية فالمتهم الأول محمود ربيع كون الخلية ضمت من الأول وحتى الـ 21 ، وقاموا بعمليات واتخذوا أسماء حركية وكونوا محور عسكري لتنفيذ هذه العمليات .. واتخذوا مقر بمنطقة الكوم الأخضر كمقر للتنظيم ومقر آخر لتصنيع العبوات المفرقعة حيث قام المتهم الثاني بتصنيع تلك العبوات، فالمتهم الثاني أسعد شحاته أكد مشاركته في مظاهرات الجماعة وقيامة بتصنيع العبوات المفرقعة، واقر انه كان يقوم بتصنيع العبوات في منزل شقيقه عبد الله شحاته وقام بإمداد الجماعة بالعبوات المفرقعة .. وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام الدستور.


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