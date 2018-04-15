حازم عبد العظيم يبدى تخوفه من هذا الأمر

15 أبريل 2018 - 02:00 م

أبدى حازم عبد العظيم, الناشط السياسي, قلقه من كثرة حوادث الحبس المتكررة خلال الفترة الأخيرة فى حق عدد من النشطاء والإعلاميين والحقوقيين والسياسيين.

وقال عبد العظيم خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": فى قلق فى هذه الأيام وكنت فاكر مشكلتهم فترة الانتخابات الرئاسية والأوضاع ستتحول للأفضل ولكن حدث عكس ذلك".

وأضاف الناشط السياسي: "لكن السكوت دام وسكت لمدة شهرين فاعتقدت أنه من الممكن إن تكون هناك تعليمات جدية بالشدة والحزم عقب الانتخابات حتى تبقى الأوضاع كما هى مستقرة دون توترات لذلك الأمر يبدو أنه أصبح أكثر شراسة احطاطوا الاحتياط واجب".

وعلق عدد من النشطاء على منشور عبد العظيم فقال إبراهيم جمال: "ربنا يسترها معانا ومعاك".

بينما هاجمته روما شريف: "ممكن تبطل كلام وتنهى دروسك دى".

وقال سعيد مهران :" ربنا يسترها معاك ومع كل حر ".