سياح يقفزون علي سور طريق الكباش بعد قطع الطريق

15 أبريل 2018 - 02:02 م

تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» فيديو يظهر قيام سياح أجانب ومصريين بالقفز على سور طريق الكباش بمدينة الأقصر، للعبور من غرب الطريق إلى شرقه، بعد حفر شارع السنترال.

كان مجلس مدينة الأقصر قد قام بقطع شارع السنترال الواصل بين غرب وشرق الكباش منذ أسبوع ولم يتم إيجاد بديل مناسب له حتى الآن، ما يصعب عملية انتقال القادمين من البر الغربي، عبر العبارة النهرية، حيث يعتبر شارع السنترال الشارع الرئيسي الواصل بين العبارة النهرية ومدينة الأقصر.

ويأتي حفر شارع السنترال ضمن خطة استكمال مشروع إظهار طريق الكباش الرابط بين معبدي الأقصر والكرنك.