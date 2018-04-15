رسميًا.. إصابة "الشناوي" بقطع في الرباط الصليبي

15 أبريل 2018 - 02:11 م

تأكد بشكل رسمي غياب حارس مرمي نادي الزمالك، أحمد الشناوي بعدما أثبتت الفحوصات التي أجرها اللاعب اليوم بصحبة الجهاز الطبي للمنتخب، إصابته بقطع فى الرباط الصليبي وتهتك فى الرباط الداخلي وزحزحة فى الركبة بعد الأشعة والفحوصات.

في السياق ذاته وافق مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور على سفر اللاعب لألمانيا لتلقي العلاج اللازم.

وكان الحارس أصيب خلال مباراة فريقه أمام زعيم الثغر بعدما تدخل مع محمد عبدالمجيد مهاجم الاتحاد