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حمزة: روسيا الصديق الوفى للدولة المصرية تاريخيا

الحياة السياسية

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ممدوح حمزة

علق المهندس ممدوح حمزة, الناشط السياسى على العلاقات المصرية الروسية فى المجال الاقتصادى, مشيرًا إلى أن  روسيا دائمًا احتلت مكانة الصديق الوفى للدولة المصرية  فى العديد من الصناعات.

وقال حمزة خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "روسيا دائما صديق وفِي كسبنا حرب لأكتوبر بسلاح روسي تم شراؤه شكك وبأقل الأسعار".

وأضاف الناشط السياسي: "توجد مجموعة من المشروعات  التنموية التى تم تشييدها فى مصر وتم الاستعانة فيها بالخبرة الروسية: "لدينا السد العالي ومصانع الحديد والصلب وشركة نجع جمادي للألومنيوم وشركة كيما بأسوان للصناعات الكيماوية".

 وتابع حمزة  ساخرا: "دفعنا ثمن الأسلحة برتقال وكولونيا 555 وأثاث دمياط ومنتجات أيديال وكولدير وملابس وعطور وميكياج وتلفزيونات نصر وراديوهات ترانزيستور".

وفى نفس السياق علق عدد من النشطاء على المنشور فقال عبده شحاتة: "وما الفرق بين روسيا بوتين والرأسمالية  الروسية والرأسمالية الصهيونية"

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