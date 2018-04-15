سجال بين "سلطان" و"حمزة" حول العلاقات الروسية المصرية

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روسيا

حرب

جمال سلطان

ممدوح حمزة

اكتوبر

علق المهندس ممدوح حمزة, الناشط السياسى على العلاقات المصرية الروسية فى المجال الاقتصادى, مشيرًا إلى أن  روسيا دائمًا احتلت مكانة الصديق الوفى للدولة المصرية  فى العديد من الصناعات.

وقال حمزة خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "روسيا دائما صديق وفِي كسبنا حرب لأكتوبر بسلاح روسي تم شراؤه شكك وبأقل الأسعار".

وأضاف الناشط السياسي: "توجد مجموعة من المشروعات  التنموية التى تم تشييدها فى مصر وتم الاستعانة فيها بالخبرة الروسية: "لدينا السد العالي ومصانع الحديد والصلب وشركة نجع جمادي للألومنيوم وشركة كيما بأسوان للصناعات الكيماوية".

 وتابع حمزة  ساخرا: "دفعنا ثمن الأسلحة برتقال وكولونيا 555 وأثاث دمياط ومنتجات أيديال وكولدير وملابس وعطور وميكياج وتلفزيونات نصر وراديوهات ترانزيستور".

وعلق الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون على المنشور قائلاً: "غاب عنك يا دكتور أن الروس وخبراءهم كانوا معنا في يونيو 67 فتحطم جيشنا وخانونا وانهزمنا، وطردهم السادات سنة 72 ففتح الله لنا أبواب النصر".

كما شهد المنشور تعليقات لعدد من النشطاء فقال عبده شحاتة: "وما الفرق بين روسيا بوتين والرأسمالية  الروسية والرأسمالية الصهيونية"

وأضاف عبد العاطى صبح: "أحسنت يا أستاذ جمال".

وتابع صلاح أحمد: "إحنا طردناهم من مصر وارتمينا فى حضن الأمريكان".

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