تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ"الخطيب"

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كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن أخر تطورات الحالة الصحية للاسطورة محمود الخطيب رئيس النايد الأهلي لافتا إلى أنه من المقرر أن يدخل غدًا غرفة العمليات ليجري له الطبيب الألماني ماير عملية العمود الفقر بالمنظار.

ووجه مرجان في تصريحات إذاعية عبر برنامج الإعلامي أحمد شوبير، رسالة طمأنينة لجماهير القلعة الحمراء العاشقة لـ"بيبو" أكد من خلالها ان حالته مطمئنة والعملية ليست بالحرجه داعيًا له بالشفاء العاجل.

وأكد المدير التنفيذي علي حاجة "بيبو" للراحة السلبية لمدة 6 أسابيع، منها 6 أيام في ألمانيا وباقي المدة ستكون علاجا طبيعيا في دبي.


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