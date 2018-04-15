الملك سلمان يفتتح القمة برفض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس

15 أبريل 2018 - 02:29 م

أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي عن رفضه التام لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس.

وتقدم الملك سلمان خلال افتتاح الدورة الـ29 من القمة العربية المنعقدة الآن على الأراضي السعودية بالشكر للعاهل الأردنى الملك عبد الله، على رئاسته الدورة الثامنة والعشرين من القمة العربية الماضية، واصفا إياها بالدورة المميزة.

وأضاف: " القضية الفلسطينية هى قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وتابع العاهل السعودي: "نؤكد التزامنا تجاه اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه، كما نؤيد الجهود الرامية لحل الأزمة فى اليمن، والمبادرة الخليجية والحوار الوطنى اليمنى الشامل، ونهدف لتأمين وصول المساعدات الإنسانية لليمن".

كما ندد الملك سلمان بن عبد العزيز بما اعتبره "تدخلات إيرانية سافرة" في الشئون الداخلية للدول العربية.

وقال أمام قادة ورؤساء وممثلي الدول العربية "نجدد الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التى تقوم بها إيران فى المنطقة العربية، ونرفض تدخلاتها السافرة فى الشئون الداخلية للدول العربية".

وانطلقت اليوم الأحد، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بمشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب وذلك لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك والتصدى للتحديات والتهديدات التى تتعرض لها المنطقة العربية.