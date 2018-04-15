فندى: على القمة العربية إصدار استراتيجية للتعامل مع الأزمات الدولية

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مأمون فندي

طالب مأمون فندى أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، الدول العربية المجمتعة داخل القمة فى مدينة الظهران فى السعودية اليوم أن تضع خطة بمثابة استراتيجية حقيقية  للمرحلة المقبلة  للتعامل مع الأزمات السياسية داخل بلدانهم. 

وقال فندى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أمام القمة تحديات كبرى ولها أن تختار مابين مشاكل إقليمية يمكن ادارتها كأزمة قطر أو قضايا استراتيجية كبرى مثل الأمن الإقليمي".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية: "وكذلك عليهم الاختيار إذا كان التعدى غير العربى على الفضاء العربي مرغوب فيه أم لا؟".

ومضى قائلاً: "الأمر هذه المرة يتطلب ليس بيانًا تقليديًا بل تصورًا استراتيجيًا للمرحلة المقبلة".



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