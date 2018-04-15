متهم صنع متفجرات بمنزل مستشار مرسي الاقتصادي

15 أبريل 2018 - 02:35 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم، الأحد، سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".

وقال المستشار محمود حجاب ممثل النيابة في بداية مرافعته إن الإخوان جماعة تتستر بالدين لإخفاء جرائمها "لنا كتاب الله وسنة رسوله ولهم مرشدهم وتعليماته.

وأضاف ممثل النيابة أن الإخوان تظاهروا بالدين ولم يكن ذلك إلا ستارا، وأن بعد ثورة يونيو صدرت تعليمات من قيادات الجماعة لإعادة الجهاد السري فصدرت تكليفات لبث الفوضى في البلاد ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها.

وأكد أن المتهم الأول محمود ربيع كون خلية ضمت المتهمين من الأول وحتى الـ 21 ، وقاموا بعمليات إرهابية واتخذوا أسماء حركية وكونوا محورا عسكريا لتنفيذ العمليات التخريبية، واتخذوا مقرا للتنظيم بمنطقة الكوم الأخضر، ومقرا آخر لتصنيع العبوات المفرقعة، حيث قام المتهم الثانى أسعد شحاتة، حيث أنه أقر بأنه كان بتصنيع العبوات فى منزل شقيقه عبد الله شحاتة بمنطقة المجزر الآلى، وقام بإمداد الجماعة بالعبوات المفرقعة.

واختتم ممثل النيابة مرافعته مطالبا المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.